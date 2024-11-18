Шанси продати державну частку мережі АЗС Shell мінімальні – директор "А-95"

Фонд державного майна України зіткнеться з труднощами у спробах продати свою 49%-ву частку в підприємстві "Альянс Холдинг", яке є власником мережі Shell в Україні.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"На моє переконання, шанси у ФДМ продати цей актив наразі мінімальні", – вважає він.

Зокрема він зазначив, що ціна однієї заправної станції може варіюватися від $800 тис. до $1 млн, що в сумі становить близько $105-132 млн за 132 АЗС. Водночас Shell заявляла про інвестиції обсягом $460 млн у свій бізнес в Україні.

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Окрім цього, на його погляд, проблема полягає не тільки у ціні, а й у стані ринку в умовах війни. З його слів, близько 10% мережі вже не працює через небезпеку для персоналу.

"Якою може бути кінцева ціна – невідомо", – пише Куюн.

На його погляд, зрештою перспектива залежатиме від рішення Shell, і вона видається сумнівною.

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"Прибутку компанія давно не має, її продажі ледве дозволяють зводити кінці з кінцями. А продажі низькі, бо, з одного боку, мережа відверто не встигає в маркетингу за цивілізованою частиною українського ринку і неспроможна конкурувати ціною з нецивілізованою частиною через суворе дотримання всіх норм і повну сплату податків", — зазначає Куюн.

Іншою особливістю ситуації експерт вважає нежиттєздатність в Україні спільних проєктів, що знижує цікавість ринку до цього пакету.

"Тобто маємо класну валізу без ручки. Інвестовано грошей і сил багато, кинути шкода, а нести далі – важко. Або Shell наважиться викупити пакет у ФДМУ, або вирішить продати свій", — резюмував Куюн.

Нагадаємо:

Фонд державного майна наприкінці жовтня 2024 року офіційно став власником 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

Ця частка раніше належала росіянину Едуарду Худайнатову, який потрапив під санкції після початку повномасштабної війни.

За рішенням Вищого антикорупційного суду його українські активи, зокрема частка в Альянс Холдингу, були стягнені в дохід держави.

На виконання цього рішення попередніх власників ТОВ "Альянс Холдинг" – Cicerone Holding B.V. і Bogstone Holding B.V. – вивели з переліку засновників компанії, була затверджена нова структура власності:

Shell Overseas Investments B.V. – 51%;

Фонд державного майна України – 49%.

Shell раніше повідомляв, що після початку повномасштабної війни частка Худайнатова в ТОВ "Альянс Холдинг" скоротилася до 2,56%, а непряма частка Shell зросла до 97,44%.