Міноборони анонсувало Нацпрограму підтримки військових: що передбачає

Міністерство оборони України планує запустити Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців "Плюси".

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу "МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024", передає Укрінформ.

"Ми хочемо запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців, вона називається "Плюси", співзвучно з назвою "Армія+". "Плюси" - це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в який ми додаватимемо 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військовослужбовців", - сказала Черногоренко.

Вона пояснила, що у межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів.

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За словами заступниці міністра оборони, ідея полягає у тому, щоб побудувати навколо військовослужбовців екосистему лояльності.

"Я хочу анонсувати та запросити наші та інші бізнеси долучатися до цієї загальнонаціональної програми. Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпишуть з Міністерством оборони цей меморандум", - сказала посадовиця.

Черногоренко зауважила, що партнерами вже погодилися стати АТ "Укрзалізниця", інтернет-магазин "Розетка", ПАТ "Укрнафта" та компанія "Нова пошта".

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