В Україні змінюють правила відкриття міжнародних автобусних перевезень

Міністерство розвитку громад та територій України напрацювало новий порядок здійснення міжнародних автобусних перевезень.

Про це повідомив заступник міністра з розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

"Понад рік спільно з ринком ми працювали над новим порядком організації міжнародних автобусних перевезень і нарешті відповідний наказ заюстовано. За кілька тижнів (після публікації) зміни набудуть чинності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з новими правилами, запроваджується цифрова процедура відкриття міжнародного нового маршруту та внесення змін у діючий через онлайн-кабінет перевізника.

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За словами Деркача, із початком дії нового Порядку здійснення міжнародних перевезень правил на ринку почнуть діяти чіткі критерії для відкриття, внесення змін, продовження чи закриття маршруту.

"Наприклад, закрити маршрут можна буде за заявою перевізника, або ж якщо протягом чотирьох місяців не виконано 50% рейсів чи відсутній дозвіл іншої країни. Тут важливо, щоб кордон "не простоював", тож мережа маршрутів має складатись з тих, хто дійсно їздить", - зазначив заступник міністра.

Крім того, почне діяти вимога щодо наявності певної кількості автобусів для відкриття маршруту – щонайменше один основний та ще один додатковий на п’ять маршрутів. Це дасть змогу запобігти ситуації, коли один і той самий автобус використовують для відкриття кількох маршрутів, завідома знаючи, що виконати рейси буде неможливо.

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Також оновлені вимоги щодо комфортності автобусів, які виходять на міжнародний рейс.

Кім того, стає обов'язковою вимога щодо наявності в них системи GPS.

Для нерегулярних перевізників запрацює облік та видача дозволів "Інтербус", для чого триває робота над додатковим цифровим модулем.

Нагадаємо:

Міжнародні пасажирські перевізники, що користуються пунктом пропуску "Рава-Руська – Хребенне" з Польщею, з 7 листопада зможуть перетинати кордон відповідно до конкретного часу (слоту), заброньованого у системі єЧерга.