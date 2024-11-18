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В Україні запускають електронну систему "еРослинництво": які реєстри об'єднає

Понеділок, 18 листопада 2024, 16:04 - Віктор Волокіта

Міністерство аграрної політики та продовольства запускає електронну систему "еРослинництво", яка об'єднає всі реєстри у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин.

Про це повідомляє Мінагрополітики з посиланням на постанову Кабінету міністрів, ухвалену 15 листопада 2024 року.

Зазначається, що електронна система включатиме базу даних сортів, що складається з чотирьох взаємопов'язаних електронних реєстрів: реєстру заявок, Державного реєстру сортів рослин, Державного реєстру патентів на сорти рослин та реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

Також система міститиме реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва, реєстр аудиторів із сертифікації, реєстр сертифікатів на насіння та садивний матеріал, а також реєстр органів з оцінки відповідності.

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Мінагрополітики
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Економічна правда
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