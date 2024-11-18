Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи
Понеділок, 18 листопада 2024, 15:16 -
Програма розвитку ПРООН в Україні розробила мобільний застосунок для пошукачів роботи.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що застосунок не обмежується лише пошуком вакансій. З його допомогою можна:
- записатися до електронної черги;
- поспілкуватися з кар’єрним радником;
- запланувати зустріч із потенційним роботодавцем;
- отримати необхідну довідку;
- подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання чи пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості.
У Мінекономіки додали, що застосунок доступний в App Store та Google Play.
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