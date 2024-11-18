Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи

Програма розвитку ПРООН в Україні розробила мобільний застосунок для пошукачів роботи.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що застосунок не обмежується лише пошуком вакансій. З його допомогою можна:

записатися до електронної черги;

поспілкуватися з кар’єрним радником;

запланувати зустріч із потенційним роботодавцем;

отримати необхідну довідку;

подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання чи пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості.

У Мінекономіки додали, що застосунок доступний в App Store та Google Play.

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