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Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи

Понеділок, 18 листопада 2024, 15:16 - Артур Крижний

Програма розвитку ПРООН в Україні розробила мобільний застосунок для пошукачів роботи.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що застосунок не обмежується лише пошуком вакансій. З його допомогою можна:

  • записатися до електронної черги;
  • поспілкуватися з кар’єрним радником;
  • запланувати зустріч із потенційним роботодавцем;
  • отримати необхідну довідку;
  • подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання чи пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості.

У Мінекономіки додали, що застосунок доступний в App Store та Google Play.

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Економічна правда
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