Маркетплейс для просування ІТ-компаній зацікавив тисячі потенційних клієнтів

Українська платформа технологічних компаній CodeUA за перші години роботи привернула увагу понад 50 тисяч потенційних клієнтів з усього світу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Ми запустили проєкт CodeUA – це електронна платформа, де представлені всі українські IT-компанії, які працюють з міжнародними замовниками. Тільки за перші години більше ніж 50 тисяч потенційних клієнтів з усього світу відвідали портал, щоб ознайомитися з послугами українських компаній", - зазначив Федоров.

Міністр наголосив, що наразі в Україні працює близько 5 тис. технологічних компаній, де працевлаштовано понад 300 тисяч спеціалістів. Українські компанії співпрацюють з такими світовими гігантами як Amazon, Apple, IBM, Cisco, Google та FedEx.

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"Весь світ не стоїть на місці, у нас повномасштабна війна, але паралельно в усіх країнах технологічні компанії продовжують розвиватися. І нам потрібно рухатися, щоб бути конкурентними", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо:

13 листопада 2024 року Міністерство цифрової трансформації спільно з Львівським ІТ-кластером запустили платформу технологічних компаній CodeUA, яка допоможе іноземним клієнтам знайти українських підрядників.

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