Вебінар від 4В: Підготовка до звітування по КІК та декларуванню доходів фізичних осіб за 2024

У 2023 році власники іноземних компаній вдруге прозвітували по своїм компаніям до української податкової. Не обійшлося без помилок та коригувань з боку податкової.



Тож 19 листопада партнер компанії 4В, практикуючий бухгалтер – Тетяна Столяр, розкаже на вебінарі, що враховувати в підготовці звітності за 2024 рік для подальшої подачі звіту по КІК.

Ми зібрали наш досвід перших двох років звітування по КІК, на Вас чекають практичні кейси та пропозиції вирішення спірних питань по розкриттю інформації про КІК та декларуванню доходів фізичних осіб.

Вебінар допоможе підготуватися до звітування КІК та декларування доходів фізичних осіб за підсумками 2024 року ще на етапі підготовки самої звітності по компанії.

Тетяна Столяр підготувала комплексний огляд всіх вимог до звітності, які варто врахувати, щоб вчасно подати звіти та уникнути юридичних ризиків.

Інформація розрахована на контролерів КІК, зареєстрованих в будь-яких іноземних юрисдикціях.

Програма вебінару:

1. КІК звіти 2024:

- Контроль, встановлення контролю при опосередкованому володінні на конкретних прикладах.

- Оподаткування прибутку КІК, ставки та застосування.

- Коли вигідно відмовитись від звільнення від оподаткування КІК

- Особливості розрахунку скорегованого прибутку КІК

- Повідомлення та звіт КІК. Особливості заповнення (підстави звільнення від оподаткування, інформація по контрагентам для розкриття, операції з пов’язаними особами, особливості фінансової звітності)

- Помилки допущені в опрацьованих звітах податковою 2022-2023 років.

2. Декларація про майновий стан та доходи 2024 року (обов’язково подається разом з КІК звітом)

- Особливості заповнення

- Підготовка необхідних документів для підтвердження доходів

- Зарахування податків сплачених в інших державах

- Оподаткування окремих видів доходів

Дата: 19 листопада 2024

Час: 16:00 - 18:00 за Києвом

Мова заходу – українська.

Реєстрація – за посиланням.

Вартість участі: 1000 грн.



Запис вебінару: доступний зареєстрованим учасникам до кінця року.

Спікер вебінару:

Що отримають учасники вебінару:



Наш досвід перших двох років звітування по КІК (Нами було підготовлено 1% звітів від загально поданої кількості в Україні) Поради щодо звітування КІК та декларування доходів фізичних осіб за підсумками 2024 року, які можна застосувати ще на етапі підготовки самої звітності компаній Пропозиції вирішення спірних питань по розкриттю інформації про КІК та декларуванню доходів фізичних осіб. Насичений матеріал практичними кейсами Запис вебінару до 1 січня 2025 року

Про організаторів:



Міжнародна юридична компанія 4В понад 10 років допомагає бізнесу системно розвиватися на міжнародних ринках.



Головна перевага та відмінність компанії серед інших полягає в комплексному підході в роботі з клієнтами, стандартах якості послуг, глибоких знаннях місцевої законодавчої бази, країн Європи та США, та значному практичному досвіду.

Серед клієнтів: EnjoyTheWood, "Мілітарист", Lamel, Easyfeet, "Ворвартс Фарма", Guzema, Kontramarka, Bob Snail, Zhilyova та багато інших.