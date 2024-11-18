Комунальники Слов’янська замовили позашляховик Mitsubishi за 2 мільйони

КП "Благоустрій" Слов’янської міської ради Донецької області 4 листопада за результатами тендеру замовило ПП "Талисман" легковий автомобіль за 2,06 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 29 листопада у Слов’янськ поставлять новий повнопривідний рамний позашляховик Mitsubishi FL Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle 2024 року випуску. Він має дизельний двигун об’ємом 2,4 л.

Автомобіль кольору "білий перламутр" у комплектації Instyle має різні системи безпеки та подушки безпеки, камеру заднього огляду, передній та задній парктроніки, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, багатофункціональне кермо, мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм. Салон оздоблено комбінованою шкірою.

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Підприємство "Талисман" було єдиним учасником торгів. Фірмою з Краматорська керує Неллі Вечірко, а володіє Віталій Гордієнко. Він також є власником ще восьми компаній під брендом "Талісман" із приставками.

КП "Благоустрій" Слов’янської міськради керує Андрій Кішкін.

За словами керівника Слов’янської МВА Вадима Ляха, наразі в місті проживає дещо більше 50 тисяч мешканців. Слов’янськ перебуває під постійними обстрілами, які нерідко призводять до проблем з водо-та електропостачанням. Внаслідок останнього обстрілу 14 листопада пошкоджено багатоповерхівки, будівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет, приватні автівки. Евакуація з міста відбувається на постійній основі.

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