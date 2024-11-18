Росіяни за 2024 рік побили рекорд із купівлі алкоголю: фаворит - горілка

Роздрібні продажі алкоголю у РФ за 10 місяців 2024 року досягли максимального рівня за весь час, коли публікували офіційну статистику.

Про це пише російське "РБК" із посиланням на дані Росалкогольтабакконтролю.

Так, із січня по жовтень було продано 184,2 млн декалітрів (1 дал - 10 л) алкогольної продукції. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Особливо активно росіяни купують горілку: за 10 місяців було продано 62,5 млн декалітрів. Рекордні продажі також зафіксовано у виноградних та ігристих вин.

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При цьому, продажі слабоалкогольної продукції знизилися майже на 20%.