Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем
Понеділок, 18 листопада 2024, 10:53 -
ВВП України зріс на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року: у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість, зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку.
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Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина – ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.
Нагадаємо:
За дев’ять місяців 2024 року ВВП України зріс на 4,5% (±1%) у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.
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