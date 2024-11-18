Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем

ВВП України зріс на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року: у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість, зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.



Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку.



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Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина – ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.

Нагадаємо:

За дев’ять місяців 2024 року ВВП України зріс на 4,5% (±1%) у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

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