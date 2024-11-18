Всі розділи
Укр / Рус

Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем

Понеділок, 18 листопада 2024, 10:53 - Артур Крижний

ВВП України зріс на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року: у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість, зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку.

Реклама:

Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина – ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.

Нагадаємо:

За дев’ять місяців 2024 року ВВП України зріс на 4,5% (±1%) у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Реклама:
економіка
Реклама:
Матеріали за темою
Нацбанк за тиждень купив понад 553 мільйонів 16 листопада 2024, 16:00
Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП єврозони на 2025 рік до 1,3% 15 листопада 2024, 19:29
Гетманцев про успіхи детінізації: отримали майже стільки ж коштів, як від Канади 15 листопада 2024, 16:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті