Банки оновили курс валют на понеділок: скільки коштують долар та євро
Понеділок, 18 листопада 2024, 10:24 -
Станом на 18 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився за вихідні на 3 копійки, євро - на 19 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,27 грн, євро – 43,65 грн (на 15 листопада долар - 41,24 грн, євро – 43,46 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,59 – 41,66 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,00 – 44,20 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,15 - 41,64 грн (курс на 15 листопада – 41,15 - 41,60 грн);
- Євро – 43,50 - 44,15 грн (курс на 15 листопада – 43,42 - 44,05 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк – 41,15 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк – 41,10 - 41,70 грн;
- ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,57 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.
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