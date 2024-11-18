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Банки оновили курс валют на понеділок: скільки коштують долар та євро

Понеділок, 18 листопада 2024, 10:24 - Артур Крижний

Станом на 18 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився за вихідні на 3 копійки, євро - на 19 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,27 грн, євро – 43,65 грн (на 15 листопада долар - 41,24 грн, євро – 43,46 грн). 

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,59 – 41,66 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,00 – 44,20 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,15 - 41,64 грн (курс на 15 листопада – 41,15 - 41,60 грн);
  • Євро – 43,50 - 44,15 грн (курс на 15 листопада – 43,42 - 44,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;
  • Ощадбанк – 41,15 - 41,80 грн;
  • Укрсиббанк – 41,10 - 41,70 грн;
  • ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;
  • Райффайзен - 41,10 - 41,57 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.

курс валют долар євро
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Економічна правда
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