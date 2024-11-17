Трамп обрав міністром енергетики голову нафтової компанії

Кріс Райт Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп виснув на посаду міністра енергетики засновника і гендиректора нафтосервісної компанії з Денвера Liberty Energy Кріса Райта.

Про це пише Reuters.

Райт є захисником використання викопного палива. Очікується, що він підтримає план Трампа щодо максимізації видобутку нафти і газу та шукатиме шляхи збільшення виробництва електроенергії, попит на яку зростає вперше за останні десятиліття.

"Він також, ймовірно, поділяє опозицію Трампа до глобальної співпраці у боротьбі зі зміною клімату. Райт назвав активістів боротьби зі зміною клімату панікерами і порівняв зусилля демократів у боротьбі з глобальним потеплінням з комунізмом радянського зразка", - пише Reuters.

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"Немає ніякої кліматичної кризи, і ми не перебуваємо в розпалі енергетичного переходу", - заявляв Райт у відео, розміщеному в його профілі на LinkedIn минулого року.

Райт, який не має жодного політичного досвіду, багато писав про необхідність збільшення видобутку викопного палива, щоб вивести людей з бідності.

"За Байдена видобуток нафти в США досяг найвищого рівня, який будь-коли видобувала будь-яка країна, і невідомо, наскільки Райт і нова адміністрація зможуть його збільшити.

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Більшість рішень щодо буріння приймаються приватними компаніями, які працюють на землях, що не належать федеральному уряду", - зазначає Reuters.

У разі затвердження Сенатом, Райт замінить на посаді міністра Дженніфер Гранхолм, прихильницю електромобілів та нових джерел енергії.

Сам Райт у соцмережі X заявив, що на чолі Міненерго США зосередиться на "тому, щоб зробити американську енергетику більш доступною, надійною і безпечною".

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