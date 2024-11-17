Через обстріли РФ знеструмлювалася залізниця, були затримки – УЗ

Через масований ворожий обстріл 17 листопада було знеструмлено декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Станом на 10:20 знеструмлені дільниці колій підключено до сусідніх підстанцій, більшість поїздів продовжують рух штатними електровозами. Раніше повідомлялося про затримки на окремих маршрутах.

На дільницях, де електропостачання поки не відновлено, поїзди рухаються під резервними тепловозами.

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Нагадаємо:

У ніч на неділю було зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс, з російського Оленєгорська. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни. Атака тривала близько години, цілюю була українська енергетика.