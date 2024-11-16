Суд зобов'язав Фастівську міськраду стати власником закинутого укриття

Будинок на вулиці Садова, 10 станом на 2021 рік Фото: Сергій Мацвейко , Фейсбук

Суд зобов'язав Фастівську міську раду (Київська область) здійснити державну реєстрацію права комунальної власності Фастівської міської територіальної громади на захисну споруду цивільного захисту (протирадіаційне укриття), яке розташоване на вулиці Садова, 10.

Про це свідчить рішення суду від 6 листопада.

З відповідним позовом до суду звернулася прокуратура. За її даними, у кінці 2023 року укриття по вул Садовій, 10 оцінили як не готове до використання за призначенням.

На початку цього року Фастівське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області повідомило прокуратуру, що виявило 17 безхазяйних захисних споруд цивільного захисту, серед яких і по вул Садова, 10.

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Як встановив суд, до 2021 року п'ятиповерховий будинок по вул Садова, 10 перебував на балансі КП ФМР Фастівська житлово-експлуатаційна контора. А три роки тому його списали з балансу комунального підприємства.

В Україні захисні споруди цивільного захисту комунальної власності не підлягають приватизації чи відчуженню. І навіть після надання згоди міськрадою про списання будинку з балансу КП ФМР Фастівська житлово-експлуатаційна контора у 2021 році, багатоповерхівка, як вважає суд, не вибула із комунальної власності.

Згідно з матеріалами справи, наразі укриття перебуває на електронному обліку захисних споруд цивільного захисту Київської області, занесене до інформаційної системи Облік та фонду захисних споруд цивільного захисту.

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Тому суд зобов'язав Фастівську міську раду зареєструвати укриття як комунальну власність.

Нагадаємо:

У 2018 році у Фастові внаслідок вибуху газу сталося руйнування трьох поверхів у житловому будинку по вул Садова, 10.