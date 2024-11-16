Європейський фонд допоможе налагодити водопостачання на прифронтових територіях
Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) допоможе реалізувати проєкти із водозабезпечення прифронтових територій України.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
E5P був ініційований Швецією ще у 2009 році. Його донорами також стали Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словацька Республіка, Швейцарія та США.
У межах E5P було інвестовано майже 1 мільярд євро.
"Це партнерство зосереджене на енергоефективності та охороні довкілля. Україна щиро вдячна за 250 мільйонів євро, об’єднаних у фонд E5P, особливо в ці складні воєнні часи", - наголосила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.
За словами Гринчук, Україна потребує допомоги у сферах:
- - термомодернізація громадських будівель;
- - оновлення систем центрального опалення;
- - управління твердими відходами;
- - очищення води та стічних вод;
- - екологічно чистого громадського транспорту.