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Європейський фонд допоможе налагодити водопостачання на прифронтових територіях

Субота, 16 листопада 2024, 12:59 - Володимир Тунік-Фриз

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) допоможе реалізувати проєкти із водозабезпечення прифронтових територій України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

E5P був ініційований Швецією ще у 2009 році. Його донорами також стали Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словацька Республіка, Швейцарія та США.

У межах E5P було інвестовано майже 1 мільярд євро.

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"Це партнерство зосереджене на енергоефективності та охороні довкілля. Україна щиро вдячна за 250 мільйонів євро, об’єднаних у фонд E5P, особливо в ці складні воєнні часи", - наголосила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

За словами Гринчук, Україна потребує допомоги у сферах:

  • - термомодернізація громадських будівель;
  • - оновлення систем центрального опалення;
  • - управління твердими відходами;
  • - очищення води та стічних вод;
  • - екологічно чистого громадського транспорту.

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