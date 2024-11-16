Європейський фонд допоможе налагодити водопостачання на прифронтових територіях

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) допоможе реалізувати проєкти із водозабезпечення прифронтових територій України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

E5P був ініційований Швецією ще у 2009 році. Його донорами також стали Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словацька Республіка, Швейцарія та США.

У межах E5P було інвестовано майже 1 мільярд євро.

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"Це партнерство зосереджене на енергоефективності та охороні довкілля. Україна щиро вдячна за 250 мільйонів євро, об’єднаних у фонд E5P, особливо в ці складні воєнні часи", - наголосила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

За словами Гринчук, Україна потребує допомоги у сферах:

- термомодернізація громадських будівель;

- оновлення систем центрального опалення;

- управління твердими відходами;

- очищення води та стічних вод;

- екологічно чистого громадського транспорту.

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