У Нетфлікс стався збій під час бою Тайсона та Пола

Збій у роботі Netflix. DownDetector

Платформа Netflix не працювала для тисяч користувачів у США вночі 16 листопада.

Про це повідомляє сайт, що фіксує скарги користувачів Downdetector.

Саме у цей час у США починався бій між легендарним боксером Майком Тайсоном та блогером Логаном Полом, який транслював Netflix.

Найбільшу кількість скарг фіксували близько 5:44 (22:44 у США) у суботу 16 листопада, тоді про проблеми у роботі Netflix повідомили понад 98 тисяч користувачів.

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Downdetector повідомив, що відключення в першу чергу вплинуло на користувачів у великих мегаполісах, включаючи Нью-Йорк, Сіетл і Лос-Анджелес, з розрізненими повідомленнями з інших регіонів.

Як повідомляє Reuters, Netflix вже стикалася з перебоями в роботі під час прямих трансляцій або довгоочікуваних подій у минулому, причому сплески користувацького трафіку часто були одним із факторів, що сприяли цьому.

У квітні 2023 року компанія зазнала короткочасного збою під час прямого ефіру реаліті-шоу про знайомства "Кохання наосліп", що викликало скарги від тисяч користувачів.

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На ранок 17 листопада робота сервісу стабілізувалась.

Нагадаємо:

У ніч на 16 листопада на стадіоні AT&T в Арлінгтоні відбувся бій 58-річного колишнього абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Майка Тайсона проти 27-річного Джейка Пола. Бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь Пола.