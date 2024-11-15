Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 15 листопада 2024, 16:24 -
Офіційний курс долара зросте за вихідні: у понеділок 18 листопада іноземна валюта додасть 3 копійки у ціні.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 18 листопада.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 19 копійок.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,27 грн (41,24 грн станом на 15 листопада);
- 1 євро — 43,65 грн (43,46 грн станом на 15 листопада).
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