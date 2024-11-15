Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

Бездіяльність чи злочинний умисел? Як НКЦПФР нехтує інтересами українців на користь підсанкційного росіянина Компанія "Фрідом фінанс" продовжує працювати в Україні в обхід санкцій, а 12 тисяч клієнтів місцевого брокера вже два роки не можуть повернути свої гроші. Як таке можливе і хто допомагає підсанкційному росіянину заробляти на українцях?

Володимир Кудрицький: Мета мого звільнення – перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики Колишній голова "Укренерго" про причини свого звільнення, людину, яка тепер одноосібно відповідає за енергетику країни, побудову захисту енергетичних об'єктів та сценарії відключення світла взимку.