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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

П'ятниця, 15 листопада 2024, 16:24 - Артур Крижний

Офіційний курс долара зросте за вихідні: у понеділок 18 листопада іноземна валюта додасть 3 копійки у ціні.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 18 листопада.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 19 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,27 грн (41,24 грн станом на 15 листопада);
  • 1 євро — 43,65 грн (43,46 грн станом на 15 листопада).

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Економічна правда
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