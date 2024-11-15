Україна отримає мільярд доларів від Світового банку та ще кошти від ЄС - Шмигаль

Україна залучить понад 1 млрд дол пільгової позики від Світового банку та 150 млн євро від ЄС.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, ці гроші акумульовані завдяки урядам Японії та Великої Британії.

Окрім цього, ще одне урядове рішення дозволить залучити додаткові 150 млн євро від Європейського Союзу.

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"У межах цієї угоди гроші будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови", – додав Шмигаль.

З цих грошей 65 млн євро спрямують на фінансування програми безплатного харчування учнів початкових класів у 2025 році.

Нагадаємо:

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Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів.