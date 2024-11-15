Історичний дороговказ: Кабмін схвалив стратегію розвитку сільського господарства

Кабінет міністрів затвердив стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Це історичний документ, який є не тільки нашим маяком, а й обов’язковим для країни-кандидата до вступу в Євросоюз. Це дороговказ, як ми розвиватимемо наше сільське господарство. Адже мета Стратегії - підготовка аграрного сектору до вступу України в ЄС", - розповів Коваль.

Також Кабмін затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках.

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За словами міністра, документ передбачає забезпечення сталого розвитку сільського господарства і сільських територій.

Стратегія розвитку також сприятиме формуванню конкурентоспроможного, стійкого і диверсифікованого аграрного сектору, що забезпечує довгострокову продовольчу безпеку, посилює захист навколишнього природного середовища, включаючи біорізноманіття, пом’якшення наслідків зміни клімату та зміцнення соціально-економічної структури сільських територій.

Нагадаємо:

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Реалізація заходів Стратегії розвитку до 2030 року сприятиме поверненню в обробіток 17,4% сільгоспземель, недоступних станом на червень 2024-го; збільшення частки переробленої сільськогосподарської сировини до 38,8% з нинішніх 20,1% та до 50% - її частки в експорті у грошовому еквіваленті. Очікується, що у рослинництві прибуткових підприємств до 2030 року стане близько 95% від загальної кількості, у тваринництві - до 85%.