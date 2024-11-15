Обсяги вантажних перевезень Дунаєм обвалилися

Обсяги перевезень Дунаєм до румунського порту Констанца обвалилися після відкриття Українського морського коридору.

Про це виконуючий обов’язки генерального директора ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) Дмитро Москаленко розповів у інтерв'ю Liga.net.

"Коли відкрився морський коридор через порти Одеси, відбувся відкат. А точніше – обвал ринку перевезень з України по Дунаю на Констанцу. Фактично ситуація в регіоні повернулася до довоєнного стану", – сказав Москаленко.

Серед інших факторів падіння перевезень вантажів Дунаєм керівник УДП вказав зниження попиту на українську залізорудну сировину на металургійних підприємствах Центральної та Східної Європи, а також високу конкуренцію з боку європейських перевізників.

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Нагадаємо:

У 2023 році вантажообіг через українські порти на Дунаї сягнув рекордних понад 29 млн тонн, що майже у шість разів більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Україна планувала використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокувала сухопутний кордон із Європейським Союзом.

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