Аудит показав невеликий відсоток порушень серед отримувачів грантів для бізнесу

Державна служба зайнятості провела аудит 14,5 тис виданих мікрогрантів за програмою "Власна справа", з яких за недотримання вимог договору підлягають поверненню менш як 1%.

Про це повідомили в Державній службі зайнятості на запит Укрінформу.

Найчастіше причинами порушень з боку отримувачів грантів є невиконання обов’язкової умови щодо створення робочих місць та працевлаштування на них працівників, а також використання коштів мікрогранту не за цільовим призначенням, яке було передбачено в бізнес-плані.

Моніторинг та контроль за виконанням умов договору мікрогранту здійснюють регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача мікрогранта.

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Такий контроль здійснюється протягом трьох років з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку або до повного виконання обов’язкової умови договору мікрогранту.

У разі невиконання обов’язкової умови договору мікрогранту про створення робочих місць протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувач має повернути суму мікрогранту протягом одного місяця після закінчення такого шестимісячного періоду.

Нагадаємо:

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Станом на 12 листопада рішення щодо надання грантів за урядовою програмою "Власна справа" були ухвалені для 22 тис. українців на загальну суму 5,2 млрд грн.