Курс валют на п'ятницю: долар та євро подешевшали

Станом на 15 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 10 копійок, євро знизився на 48 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,24 грн, євро – 43,46 грн (на 14 листопада долар - 41,34 грн, євро – 43,94 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,51 – 41,58 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 43,85 – 44,10 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,64 грн (курс на 14 листопада – 41,17 - 41,65 грн);

Євро – 43,45 - 44,15 грн (курс на 14 листопада – 43,65 - 44,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк – 41,25 - 41,90 грн;

Укрсиббанк – 41,10 - 41,68 грн;

ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,47 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.