Продажі автомобілів з Китаю різко зросли в РФ після запровадження санкцій – FT

Продажі китайських автомобілів у Росії стрімко зросли після того, як західні санкції змусили відомі бренди припинити співпрацю з Москвою і наразі Росія стала найбільшим ринком збуту для автовиробників із Китаю.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Цей ріст допоміг китайським автовиробникам у той час, коли Пекін зіткнувся з підвищенням мит на експорт електромобілів до США та ЄС, а також спричинив швидкі зміни в автомобільній культурі Росії.

"Люди голосують своїм гаманцем", — зазначив Ілля Фролов, автомобільний блогер із Москви. "Якщо ви купуєте машину, вибір у вас такий: або [російська] Lada, або дуже дорога європейська модель, завезена через сірий імпорт, або добре укомплектований і відносно недорогий китайський автомобіль".

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило різке скорочення продажів автомобілів європейських, корейських та японських брендів, які раніше домінували на російському ринку. На момент вторгнення в лютому 2022 року їхня частка становила 69% від усіх продажів, за даними аналітичного агентства "Автостат".

Сьогодні ж їхня частка впала до 8,5%, тоді як частка китайських виробників за той самий період зросла з 9% до 57%.

За перші дев'ять місяців 2024 року Росія стала найбільшим ринком збуту для китайських автомобілів, і обсяги продажів досягли 849,951 одиниць, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів. Другим за величиною ринком став Мексика, яка імпортувала менш ніж половину цього обсягу.

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"Вражаюче зростання експорту автомобілів з Китаю за останні роки здебільшого залежить від попиту на російському ринку", — зазначив Цуй Дуншу, генеральний секретар асоціації. "Різкі коливання та зміни у конкурентному ландшафті російського авторинку надали китайським компаніям великі можливості для продажу та значні прибутки".

Приблизно 90% китайських автомобілів, які продаються в Росії, оснащені двигунами внутрішнього згоряння, хоча понад 15 тисяч автомобілів, вироблених Li Auto — виробником електромобілів, що спеціалізується на просторих гібридних позашляховиках, — було продано в Росії за перші вісім місяців 2024 року.

Розширення присутності Китаю настільки масштабне, що до нових компаній приєдналися не лише споживачі, але й професіонали галузі.

"Майже всі, хто раніше працював із західними компаніями, тепер зайняті у китайських", — сказав Вадим Горжанкін, директор московської PR-агенції "Красне Слово", яка співпрацює з автомобільною галуззю. "Спочатку ми майже нічого не знали про цих виробників, як із ними працювати чи навіть як вимовляти їхні назви".

За даними китайської митниці, у вересні експорт автомобілів до Росії досяг $1,8 млрд, що значно перевищує показник у $96 млн за той самий місяць у 2021 році.

Хоча неофіційні дилери продовжують завозити відомі західні бренди через паралельний імпорт, високі ціни відлякують їхніх традиційних покупців.