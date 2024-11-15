Ціни на нафту знизился через слабкий попит у Китаї

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю на тлі ознак того, що попит у Китаї, найбільшого імпортера сирої нафти у світі, продовжує бути слабким через нерівномірне економічне відновлення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 65 центів, або 0,9%, до $71,91 за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) у США знизилися на 62 центи, або 0,9%, до $68,08.

За тиждень Brent має знизитися на 2,7%, тоді як WTI — на 3,3%.

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"Хоча ціни на нафту дещо стабілізувалися цього тижня на рівні підтримки близько $71,00, відсутність чітких ознак для зростання вказує на те, що відновлення цін поки що залишається слабким," — зазначив аналітик IG Єап Джун Ронг у листі.

Перспектива збільшення постачання з США та ОПЕК+ разом із сумнівами щодо економічного відновлення Китаю залишаються причиною занепокоєння, тоді як імовірність зниження ставки у грудні від Федеральної резервної системи тепер "наближається до випадковості" на тлі менш м'якої позиції регулятора, додав Єап.

Китайські нафтопереробні заводи у жовтні переробили на 4,6% менше нафти, ніж торік, скоротивши обсяги переробки сьомий місяць поспіль через закриття деяких заводів та зниження операційних потужностей на менших незалежних підприємствах, свідчать дані Національного бюро статистики, опубліковані в п'ятницю.

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Зниження темпів переробки відбулося на тлі уповільнення зростання обсягу промислового виробництва Китаю минулого місяця та ознак слабкого попиту в секторі нерухомості, попри збільшення споживчих витрат, як свідчать урядові дані.

Ціни на нафту також знизилися цього тижня, оскільки провідні аналітики вказали на те, що основні ринкові фактори залишаються негативними.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що глобальна пропозиція нафти перевищить попит у 2025 році, навіть якщо збережуться обмеження видобутку від ОПЕК+, до складу якої входять країни ОПЕК і такі союзники, як Росія, оскільки зростання виробництва у США та інших країнах переважає слабкий попит.

Паризьке агентство підвищило свій прогноз зростання попиту на нафту у 2024 році на 60 тисяч барелів на день до 920 тисяч барелів на день, залишивши прогноз на 2025 рік майже незмінним на рівні 990 тисяч барелів на день.

Цього тижня ОПЕК знизила прогноз зростання світового попиту на нафту на цей рік і 2025 рік, підкресливши слабкість у Китаї, Індії та інших регіонах, відзначаючи вже четверте поспіль зниження прогнозу на 2024 рік.