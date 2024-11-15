Платформа Олександра Усика та Kauri Finance WEB3 Bank представлять новий фінансовий інструмент Ready to Pay

Платформа Ready to Fight від легенди боксу та абсолютного чемпіона світу Олександра Усика об'єднала зусилля з провідною компанією Kauri Finance WEB3 Bank, щоб презентувати новий інноваційний фінансовий продукт — Ready to Pay.

Для управління вашими фінансовими потоками віднині не треба реєструвати безліч карток, витрачати час на бюрократичні операції класичних банків і навіть вантажити додатки на мобільні пристрої. Всі потреби вирішує одне мультиплатформенне платіжне рішення, доступне кожному — Ready to Pay. Новий інструмент дозволяє відкрити криптокартку, інтегровану в Telegram, та використовувати криптовалюту у повсякденних фінансових операціях.

Цей інноваційний і абсолютно унікальний продукт розробила компанія Олексія Павлова Kauri.One, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення у сфері блокчейн-технологій та Web3 екосистемах з 2017 року. Прототипом для платформи Ready to Pay став вже успішний і стрімко розвиваючийся Web3-банкінг від Kauri Finance.

"У фінансах, як і в спорті, важлива точність і швидкість, проте крім самого результату велике значення має і процес. Наша місія полягає в тому, щоб зробити управління фінансами надлегким і невагомим. Ready to Pay – це зручний шлях до світу криптовалют. Таке рішення стирає межі між криптовалютними і фіатними грошима, роблячи фінансові операції простими і доступними. Користувачі можуть просто зберігати свою криптовалюту і бути впевненими, що можуть оплатити товар чи послугу тут і зараз, без зайвих бар'єрів або складних процесів." - так коментує реліз нового фінансового продукту створеного у колаборації з відомою боксерською спільнотою власник та CEO Kauri.One та Kauri Finance WEB3 Bank Олексій Павлов.

Серед переваг інноваційного фінансового продукту:

Проста реєстрація та безкоштовне створення картки через бот Ready to Pay у месенджері Telegram (@RT_Pay_bot) або через посилання реферальної програми. Бот проведе користувачів через кілька кроків, таких як підтвердження ідентифікації та налаштування. Усі процеси є автоматизованими і займають лічені хвилини.





Прийом, зберігання і накопичення криптовалют; зручна оплата у будь-якому куточку світу.





Оформлення дебетової картки Mastercard для простих та миттєвих оплат. Сервіс підтримується через Apple Pay та Google Pay.





Миттєвий обмін фіатних грошей на криптовалюту. У момент оплати покупок криптоактиви автоматично конвертуються у класичну валюту без додаткових зусиль.

Детальніше про продукт можна дізнатися на сайті.