На Закарпатті встановлено вже 300 МВт альтернативної генерації
На Закарпатті вже створено 300 МВт потужностей для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.
Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
"Станом на листопад 2024 року в області є потужностей на 300 мегаватів для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Це і вітер, і сонце, і вода", - повідомив він.
Також, за словами Білецького, уже працює перший із встановлених в горах вітряків в Нижньоворітській ТГ.
"Один вітряк працює і дає 4,8 мегавата на годину. Другий на підході – на 5,2 мегавата", - додав він.
Крім того, в області до кінця року планують запустити потужності газової генерації на 50 МВт.
"Наразі закуплені кілька установок на 20 мегаватів, процес встановлення відбувається в Сваляві та Ужгороді. Плани ми ставимо такі, що до кінця року має працювати плюс-мінус 50 мегават газової генерації", - додав очільник ОВА.