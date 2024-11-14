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Словаччина хоче продовження винятку з нафтового ембарго проти РФ

Четвер, 14 листопада 2024, 18:15 - Олексій Артемчук

Словаччина планує провести переговори з Європейським Союзом про продовження терміну дії винятків із санкцій щодо російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виняток, термін дії якого спливає 5 грудня, дозволяє єдиному нафтопереробному заводу у Словаччині – Slovnaft (власність угорської групи MOL) – експортувати нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, до Чехії. 

Зазначається, що без цього дозволу Словаччина зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.

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"Будуть величезні наслідки", якщо Slovnaft не зможе переробляти російську нафту, сказав міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар і додав, що Російська Федерація була надійним партнером.

Словаччина нафта РФ
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Економічна правда
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