Словаччина хоче продовження винятку з нафтового ембарго проти РФ
Четвер, 14 листопада 2024, 18:15 -
Словаччина планує провести переговори з Європейським Союзом про продовження терміну дії винятків із санкцій щодо російської нафти.
Про це повідомляє Bloomberg.
Виняток, термін дії якого спливає 5 грудня, дозволяє єдиному нафтопереробному заводу у Словаччині – Slovnaft (власність угорської групи MOL) – експортувати нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, до Чехії.
Зазначається, що без цього дозволу Словаччина зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.
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"Будуть величезні наслідки", якщо Slovnaft не зможе переробляти російську нафту, сказав міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар і додав, що Російська Федерація була надійним партнером.
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