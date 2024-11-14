Соя в Україні дешевшає другий тиждень поспіль: причини

В Україні ціни на соєві боби продовжують знижуватися вже другий тиждень поспіль.

Про це повідомляє АПК Інформ.

Станом на 13 листопада 2024 року попит на сою з ГМО фіксується на рівні не більше 18 200 грн/т СРТ, що на 1 000 грн/т нижче, ніж на початку місяця.

Повідомляється, що в 2023 році ціни сягали 16 000 грн/т у аналогічний період.

Реклама:

Зниження вартості зумовлене надмірною пропозицією на внутрішньому ринку та слабким попитом на експорт, пов’язаним із зростанням поставок сої з Південної Америки до ЄС і дозволом Пакистану на імпорт сої з ГМО, зазначають в Landlord.

Світові котирування також знизилися, оскільки у Бразилії покращилися погодні умови для сівби, і країна очікує рекордний урожай на рівні 169 млн тонн у 2024/2025 маркетинговому році.

На Чиказькій біржі листопадові ф’ючерси на сою впали на 1,2%, досягнувши 371 долара за тонну. Це обумовлено зменшенням попиту, а також можливими торговими обмеженнями з боку Китаю, який може скоротити закупівлі американської сої.

Реклама:

В Україні ціни на сою з ГМО у портах знизилися на 200-300 грн, до 18 000–18 200 грн/т. На сою без ГМО ціни впали на 20-30%, до 405–430 дол/т через слабкий попит на зовнішніх ринках.

Нагадаємо:

У світі падають ціни на популярну соєву олію, тоді як колись найдешевша пальмова дорожчає.