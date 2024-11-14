Криптовалютний ринок досяг рекордної капіталізації в $3,2 трильйона

Вартість світового криптовалютного ринку перевищила $3 трлн на фоні обрання Дональда Трампа президентом США, що спонукало інвесторів робити ставки на те, що дружніша регуляція в США може призвести до нового підйому у всіх сферах цього класу активів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Загальна ринкова вартість криптовалют досягла майже $3,2 трлн рано вранці 14 листопада в Азії, згідно з даними аналітичного агрегатора CoinGecko.

Це перевищує максимальні показники 2021 року, коли стимулювання економіки в умовах пандемії сприяло спекулятивним інвестиціям.

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Наразі це знаменує вражаюче відновлення після кількох місяців, коли ціни на криптовалюту та обсяги торгів залишалися на низькому рівні, а перспективи виглядали похмурими.

Біткоїн домінує на ринку, і досягнення рекордної ринкової вартості співпало з підвищенням ціни токена до $93,480.

"Зазвичай ринок працює так: спочатку проривається біткоїн, а потім за ним ідуть інші альткоїни", — зазначив Метью Дібб, головний інвестиційний директор Astronaut Capital. "Відбувається поступова ротація капіталу... і ми можемо очікувати подальшого зростання загальної капіталізації."

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Перемога Трампа, а також кількох прихильних до криптовалют законодавців у Конгресі, викликала хвилю оптимізму, оскільки, ймовірно, зменшила частину невизначеності щодо регулювання в США.

Біткоїн подвоїв свою вартість цього року і зріс на 30% з моменту виборів у США 5 листопада до $90,000. Менша криптовалюта - ефір - подорожчала приблизно на 33% з моменту виборів до $3,220.

Доджкоїн, альтернативний і нестабільний токен, який підтримує мільярдер і союзник Трампа Ілон Маск, зріс на 140%.

Також, як зазначають учасники ринку, активно купувалися криптовалютні біржові фонди, що, ймовірно, свідчить про інтерес з боку фінансових інститутів, які зазвичай уникають прямого володіння криптовалютами.

"Прихильники біткоїна відомі своїми сміливими прогнозами, але досягнення $100,000 до кінця року виглядає цілком реальним," — сказав Карл Сзантир, засновник та керуючий партнер Blockstone Capital.

Нагадаємо:

Біткоїн на короткий час злетів вище 93 тисяч доларів, оскільки очікування подальшого зниження процентних ставок Федеральним резервом додали імпульсу.