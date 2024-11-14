Як технології змінюють ринок? Київстар запускає опитування для бізнесу

Київстар, найбільший оператор електронних комунікацій в Україні, оголошує про запуск нового опитування для власників та керівників бізнесів. Цьогоріч — фокус на технологіях.

З початку повномасштабної війни компанія Київстар щорічно проводить дослідження стану українського бізнесу. Цей рік не став виключенням, проте акценти дещо змінилися — в бік технологій.

Тепер основна увага опитування приділяється тому, як сучасні технології підтримують бізнес у складних умовах, яким чином компанії використовують цифрові інструменти для відновлення та розвитку, а також для яких цілей технологічні рішення стають найбільш затребуваними в нових реаліях.

"Сьогодні, коли бізнес в Україні потребує додаткової підтримки та інноваційних рішень, Київстар прагне надати максимально точну та актуальну інформацію про те, як технології можуть сприяти стійкості компаній. Наша мета — допомогти підприємствам знаходити оптимальні рішення для розвитку, незалежно від їхньої сфери діяльності", — коментує Тетяна Юрчишина, директорка з маркетингу на корпоративному ринку Київстар.

Співпрацюючи з такими міжнародними компаніями як Microsoft Azure та AWS, Київстар напрацював досвід та експертизу для реалізації рішень на основі Big Data, хмар, AI тощо. Це дозволяє зробити практику сучасних цифрових рішень більш доступною для щоденних потреб українських підприємців.

З результатами минулорічного дослідження, яким був 2023 рік для українських компаній, можна ознайомитись на Kyivstar Business Hub — медійному майданчику Київстар для підтримки бізнесу.

Участь в опитуванні можуть взяти представники усіх бізнесів, незалежно від їхньої галузі та масштабу. Долучитись до опитування можна за посиланням.