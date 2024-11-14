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"Укрпошта" закупить електроскутери для кур'єрів: Смілянський каже про прощання з минулим

Четвер, 14 листопада 2024, 13:09 - Віктор Волокіта

"Укрпошта" оголосило тендер на закупівлю 880 електроскутерів для кур'єрів. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрпошта запрошує виробників і постачальників електротранспорту взяти участь у тендері на закупівлю 880 електричних кур'єрських скутерів, оголошеному на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)", – йдеться у повідомленні.

Реалізація проєкту запланована на 2025 рік.

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В "Укрпошті" передбачають, що робота з електроскутерами забезпечить збільшення обсягів, її швидкість, доступність, екологічність, а також комфорт кур’єрів.

Проєкт фінансується за рахунок кредитних коштів та гранту, наданих ЄБРР разом із Європейським інвестиційним банком. Процедура закупівлі буде здійснюватися відповідно до принципів і правил ЄБРР через портал електронних закупівель ECEPP. 

"Ми прощаємось з минулим, пересаджуючи наших листонош з велосипедів на скутери", — зазначив Ігор Смілянський, генеральний директор "Укрпошти".

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Тендер передбачає закупівлю електроскутерів, які мають відповідати таким технічним вимогам:

  • Запас ходу: не менше 100 км
  • Максимальна швидкість: в діапазоні від 40 до 70 км/г
  • Максимальна вантажопідйомність: не менше 180 кг

Нагадаємо:

"Укрпошта" у зв'язку з переходом на автоматичне опрацювання посилок з 1 листопада оновило вимоги до пакування та встановило тарифи для відправлень нестандартного формату, які потрібно опрацьовувати вручну.

Укрпошта транспорт
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