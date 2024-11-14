Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній

Російські компанії зіштовхнулися з різким збільшенням термінів проведення платежів у банках Казахстану: у листопаді грошові перекази йшли в середньому на 24% довше, ніж у липні, а в деяких випадках проведення грошей займало два місяці.

Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на РБК.

"Чим складніша і більша транзакція, тим довша її обробка", — каже керуючий партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв.

За словами фінансового директора транспортної компанії ПЕК Романа Ромашевського, казахстанські банки посилили комплаєнс і вимагають все більше додаткових документів і пояснень з даними про компанії-відправників, а також отримувачів коштів, характеристиках товару та подробиці угоди.

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Ситуація з платежами до Казахстану погіршилася приблизно три тижні тому, зазначає засновник Digital ЗЕД Ганна Фомічова. За її словами, мінімальний термін проведення розрахунків становить 7–10 днів, але більше половини розрахунків проходять із затримкою в один місяць.

"При цьому йдеться про прямі контракти з розмитненням у Казахстані, не про транзит. Його стало неможливо проводити ще приблизно рік тому. Тому ми вирішили не використовувати казахстанські банки до стабілізації ситуації. Це стало довго та економічно невигідно", — пояснила Фомічова.

Жорсткість комплаєнсу з боку казахстанських банків пов'язана з тиском міжнародних санкцій та посиленням глобальних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, каже Гусєв. "Будь-яка підозра на участь у незаконних схемах загрожує банкам серйозними репутаційними втратами", - додав він.

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Нагадаємо:

Влада Казахстану виступає проти того, щоб Росія використовувала територію країни для обходу міжнародних санкцій.