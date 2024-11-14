Астарта сплатила 1,78 млрд грн податків за січень-жовтень 2024

1,78 млрд грн податків сплатила Астарта до бюджетів за десять місяців 2024 року. З цієї суми понад 1,2 млрд грн отримали місцеві бюджети територіальних громад у Полтавській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській та Харківській областях. До державного бюджету надійшли понад 546 млн грн.

"За час повномасштабної війни ми сплатили понад 5,6 млрд грн податків і продовжуємо це робити. Це не просто підтримка економіки – це безпосередній внесок у здатність України захищатися та забезпечувати життя наших громадян", – зазначив Віктор Іванчик, засновник та СЕО Астарти.

Свій внесок у захист незалежності та територіальної цілісності України, розвиток регіонального підприємництва та підвищення самозарадності українців через створення Центрів Життєстійкості, Астарта робить завдяки створеній з українськими та іноземними партнерами екосистемі відповідального партнерства. Всі ці проєкти й ініціативи об’єднані гуманітарним проєктом "Common Help Ukraine".

На сьогодні фінансова оцінка благодійних внесків та наданої гуманітарної допомоги проєкту вже перевищує 1,222 млрд грн. Гранти на розвиток бізнесу отримали 443 підприємці. У громадах вже працюють 12 Центрів життєстійкості.