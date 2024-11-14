Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Четвер, 14 листопада 2024, 11:37 -
Станом на 14 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 3 копійки, євро не змінився.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,34 грн, євро – 43,94 грн (на 13 листопада долар - 41,37 грн, євро – 43,94 грн).
На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,66 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,02 – 44,33 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,20 - 41,70 грн (курс на 13 листопада – 41,25 - 41,70 грн);
- Євро – 43,70 - 44,40 грн (курс на 13 листопада – 43,90 - 44,49 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк – 41,25 - 41,90 грн;
- Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,65 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.
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