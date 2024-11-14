Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 14 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 3 копійки, євро не змінився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,34 грн, євро – 43,94 грн (на 13 листопада долар - 41,37 грн, євро – 43,94 грн).

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,66 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,02 – 44,33 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,20 - 41,70 грн (курс на 13 листопада – 41,25 - 41,70 грн);

Євро – 43,70 - 44,40 грн (курс на 13 листопада – 43,90 - 44,49 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,25 - 41,90 грн;

Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.