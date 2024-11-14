Ціни на нафту відреагували на зміцнення долара та повільне зростання попиту

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у четвер, 14 листопада, через занепокоєння щодо збільшення світового виробництва на тлі повільного зростання попиту, причому зміцнення долара посилило падіння.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 35 центів, або 0,5%, до $71,93 за барель на 04:00 GMT. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) США впали на 42 центи, або 0,6%, до $68,01.

"Нафта бореться з (попереднім) слабшим прогнозом попиту ОПЕК, яка відклала скорочення додаткового видобутку ще на місяць, побоюючись негативного впливу на ціни", — сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева в електронному листі.

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У вівторок Організація країн-експортерів нафти знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту до 1,82 млн барелів на добу (б/д) на 2024 рік порівняно з 1,93 млн б/д, прогнозованих минулого місяця, через слабкий попит у Китаї, Індії й інших регіонах, що призвело до падіння цін на нафту до найнижчого рівня майже за два тижні.

Тим часом Управління енергетичної інформації США дещо підвищило свої очікування видобутку нафти в США до середнього рівня 13,23 млн б/д цього року, або на 300 тис. б/д вище від торішнього рекорду в 12,93 млн б/д, і вище за прогнозовані раніше 13,22 млн б/д.

Агентство також підвищило прогноз глобального видобутку нафти на 2024 рік до 102,6 млн б/д з попереднього прогнозу в 102,5 млн б/д. Наступного року він очікує світовий видобуток на рівні 104,7 млн ​​б/д проти 104,5 млн б/д раніше.

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Прогнози EIA щодо зростання попиту на нафту гірші, ніж прогнози ОПЕК, і становлять близько 1 млн б/д на 2024 рік, хоча це вище від попереднього прогнозу близько 900 тис. б/д.

Зараз учасники ринку чекають звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про ринок нафти, який буде представлено пізніше цього дня, і даних EIA щодо запасів сирої нафти й продуктів у США для подальших торгових підказок.

Аналітики кажуть, що занепокоєння через попит у Китаї залишається ключовим чинником зниження цін.

"Попри різноманітні заохочувальні заходи, вжиті китайською владою, економічна активність або настрої у материковому Китаї не покращилися або не відбулися, — сказала Сачдева з Phillip Nova.

Китай продовжує залишатися "болючим суглобом" для попиту на нафту і основною причиною, чому нафтові ринки готуються до надлишку пропозиції 2025 року, додала вона.

Крім того, на ціни вплинуло те, що в середу долар США піднявся майже до семимісячного максимуму щодо основних валют після того, як дані показали, що інфляція в США за жовтень зросла відповідно до очікувань, що свідчить про те, що Федеральна резервна система (ФРС) продовжить знижувати ставки.

"...Зміцнення долара створює сильні зустрічні вітри для товарів", — йдеться у записці ANZ Research.

Водночас зміцнення долара робить товари, оцінені в доларах, дорогими для покупців, які використовують інші валюти.