У Байдена планують подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на наступний рік

Чинна адміністрація президента США Джо Байдена планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, якого цитує "Укрінформ".

Салліван не став коментувати, у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування.

Однак він додав, що президентська адміністрація вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.

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"Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли б бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів", – сказав радник Байдена.

Він також запевнив, що нинішній уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес вже виділив на допомогу Україні.

ЗМІ раніше повідомили, що США планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot і NASAMS, яких має вистачити до кінця року.

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Європейська правда