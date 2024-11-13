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Київська влада об'єднала три мобільні застосунки: Кличко назвав причину

Середа, 13 листопада 2024, 18:46 - Віктор Волокіта

Київська влада на базі Контактного центру 1551 об’єднала 3 мобільних застосунки – "1551", "Мобільний додаток керівника" та "Чисте місто з 1551". 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

За його словами, це зробили для того, аби прибирання вулиць, прибудинкових та інших територій у столиці й вирішення інших побутових питань стало ефективнішим. 

"Об’єднання застосунків значно зменшить час опрацювання звернень громадян та запровадить системний контроль за їх виконанням у районах Києва. Цього року платформа стала доступною і для інспекторів Департаменту територіального контролю міста Києва, що робить контроль більш оперативним", - написав Кличко у Телеграм.

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Також, як повідомив міський голова,  нова платформа допоможе головам районів та службам столиці ефективніше реагувати на ситуацію на територіях, за які вони відповідають, та забезпечувати чистоту в місті.

Нагадаємо:

У Києві почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. 

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Київ Кличко
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