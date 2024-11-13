Київська влада об'єднала три мобільні застосунки: Кличко назвав причину

Київська влада на базі Контактного центру 1551 об’єднала 3 мобільних застосунки – "1551", "Мобільний додаток керівника" та "Чисте місто з 1551".

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, це зробили для того, аби прибирання вулиць, прибудинкових та інших територій у столиці й вирішення інших побутових питань стало ефективнішим.

"Об’єднання застосунків значно зменшить час опрацювання звернень громадян та запровадить системний контроль за їх виконанням у районах Києва. Цього року платформа стала доступною і для інспекторів Департаменту територіального контролю міста Києва, що робить контроль більш оперативним", - написав Кличко у Телеграм.

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Також, як повідомив міський голова, нова платформа допоможе головам районів та службам столиці ефективніше реагувати на ситуацію на територіях, за які вони відповідають, та забезпечувати чистоту в місті.

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