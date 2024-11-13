Збільшення військового збору до 5% підтримує 64% українців – опитування

Більшість українців - 64% - підтримує збільшення військового збору з 1,5 до 5%.

Це випливає з результатів опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень.

Так, 32% відсотків респондентів дали відповідь "Однозначно підтримую", стільки ж - "Скоріше підтримую".

"Однозначно не підтримую" і "Скоріше не підтримую" відповіли 32% опитаних, ще 5% - не дали відповіді.

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Найменше з усіх ініціативу підтримують люди з групи доходу "дуже бідні" - 58% (однозначно або скоріше підтримують), не підтримують частково або взагалі - 36%.

Найбільший рівень підтримки показала група респондентів з доходом середнього рівня - 66%. Не підтримують з них збільшення військового збору 30%.

Нагадаємо:

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків, який включає збільшення військового збору до 5%.