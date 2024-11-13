Картки Monobank тепер можна поповнити у відділеннях "Укрпошти"
Середа, 13 листопада 2024, 17:34 -
Картки Monobank тепер можна поповнити без комісії у відділеннях "Укрпошти".
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
"Картки моно тепер можна без комісії поповнити у будь-якому з 4500 відділень Укрпошти", - повідомив він.
За його словами, команди "Укрпошти" і Monobank почали співпрацювати пів року тому й тепер послуга стала доступною.
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