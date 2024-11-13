Молоді українці отримали перші 10 грантів на відкриття бізнесу: чим займатимуться

Перші 10 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають півтора мільйона гривень на старт власного бізнесу.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"Зокрема, молоді підприємці планують займатись виробництвом одягу й аксесуарів, кондитерських виробів, торгівлею меблями і товарами для дому, відкрити манікюрний кабінет, фітнес-центр", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, за підсумками 21 хвилі програми визначено 443 переможці, які отримають гранти на 107 млн грн.

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Від початку дії програми її переможцями стали майже 21 тисяча українців, в їхній бізнес держава інвестує 5 млрд грн.

Зазначається, що серед отримувачів мікрогрантів двадцять першої хвилі 58% жінок, 34% чоловіків та 8% юридичних осіб.

Найбільш популярними сферами стали оптова та роздрібна торгівля й ремонт автотранспортних засобів (157 осіб), тимчасове розміщування й організація харчування (65 осіб), переробна промисловість (61 особа) та надання інших видів послуг (46 осіб).

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