Для просування українських техкомпаній на світові ринки запустили маркетплейс CodeUA
Міністерство цифрової трансформації України спільно з Львівським ІТ Кластером запустили український маркетплейс технологічних компаній — CodeUA.
Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та на сайті Львівського ІТ Кластеру.
Зазначається, що CodeUA — це глобальний маркетплейс топових українських технологічних компаній. На платформі великі іноземні великі бізнеси шукатимуть партнерів серед українських ІТ-фахівців.
Говорячи про роботу маркетплейсу, Федоров повідомив, що замовник обирає потрібні категорії, а CodeUA пропонує виконавців. У майбутньому буде додано ШІ-помічника, який шукатиме найвідповідніші варіанти.
"Для українських компаній CodeUA це можливість знайти нові партнерства, залучити інвестиції чи укласти вигідні контракти. У результаті це вплине на експортні економічні показники галузі та зростання частки ІТ у ВВП країни", - пояснив міністр.
Також зазначається, ща український ІТ-сектор налічує близько 5 тисяч технологічних компаній, включаючи:
- 2118 активних верифікованих ІТ-компаній, згідно дослідження IT Research Ukraine 2024;
- 2600+ стартапів, згідно з даними Міністерства цифрової трансформації.
"Частина українського коду міститься у багатьох технологічних продуктах. Ними користуються мільярди людей з усього світу. Ми прагнемо, щоб таких кейсів ставало ще більше. Львівський ІТ Кластер ретельно перевірятиме портфоліо кожної зареєстрованої на платформі техкомпанії. Це гарантує надання високоякісних ІТ-послуг замовникам з усього світу", — підкреслює Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.
Платформа CodeUA створена за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".
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