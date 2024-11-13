Для просування українських техкомпаній на світові ринки запустили маркетплейс CodeUA

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Львівським ІТ Кластером запустили український маркетплейс технологічних компаній — CodeUA.

Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та на сайті Львівського ІТ Кластеру.

Зазначається, що CodeUA — це глобальний маркетплейс топових українських технологічних компаній. На платформі великі іноземні великі бізнеси шукатимуть партнерів серед українських ІТ-фахівців.

Говорячи про роботу маркетплейсу, Федоров повідомив, що замовник обирає потрібні категорії, а CodeUA пропонує виконавців. У майбутньому буде додано ШІ-помічника, який шукатиме найвідповідніші варіанти.

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"Для українських компаній CodeUA це можливість знайти нові партнерства, залучити інвестиції чи укласти вигідні контракти. У результаті це вплине на експортні економічні показники галузі та зростання частки ІТ у ВВП країни", - пояснив міністр.

Також зазначається, ща український ІТ-сектор налічує близько 5 тисяч технологічних компаній, включаючи:

2118 активних верифікованих ІТ-компаній, згідно дослідження IT Research Ukraine 2024;

2600+ стартапів, згідно з даними Міністерства цифрової трансформації.

"Частина українського коду міститься у багатьох технологічних продуктах. Ними користуються мільярди людей з усього світу. Ми прагнемо, щоб таких кейсів ставало ще більше. Львівський ІТ Кластер ретельно перевірятиме портфоліо кожної зареєстрованої на платформі техкомпанії. Це гарантує надання високоякісних ІТ-послуг замовникам з усього світу", — підкреслює Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

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Платформа CodeUA створена за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

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