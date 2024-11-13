Інфляція в США зросла до 2,6% у жовтні, оскільки Федеральний резерв обговорює, як швидко знизити процентні ставки.

Про це повідомляє Financial Times.

Інфляція відповідала очікуванням економістів щодо зростання на 2,6% і перевищила вересневий показник на 2,4%.

Після виключення нестабільних цін на харчові продукти та енергоносії, "базовий" індекс утримався на рівні 3,3% в річному вимірі.

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Центральний банк США вже знизив свою базову ставку на 0,75% протягом двох засідань поспіль до нового цільового діапазону 4,5-4,75%.

Чиновники ФРС намагаються досягти "нейтральної" ставки, яка б стримувала інфляцію, не знижуючи попит, у спробі здійснити так звану "м'яку посадку", яка б дозволила уникнути рецесії.

Повідомляється, що інфляція значно знизилася з пікового рівня понад 9% у 2022 році, але в останні місяці прогрес сповільнився.

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