Україні не дозволили зареєструвати в ЄС торгову марку "Російський військовий корабель, іди на**й"

Суд загальної юрисдикції ЄС не дозволив Україні зареєструвати ТМ "Російський військовий корабель, іди на**й" (російською та англійською мовами) як торгову марку на території Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба суду.

"Фраза "РУССКИЙ ВОЄННЫЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НА**Й", представлена як зображення російською та англійською мовами, не може бути зареєстрована як торгова марка ЄС", - йдеться у повідомленні.

Торгову марку ще у 2022 році спробувала зареєструвати Державна прикордонна служба України. Реєстрацію було подано для широкого переліку товарів, а також для послуг у сфері видавництва, освіти, розваг та спорту.

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Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO) 1 грудня 2023 року відмовило в реєстрації, і суд ЄС підтримав це рішення.

Суд зазначив, що фраза була широко розповсюджена у ЗМІ відразу після першого вжитку для підтримки України і швидко стала символом її боротьби з російською агресією. Тому фраза використовувалася у політичному контексті, повторно і з метою вираження та підтримки України.

Суд наголосив, що знак не здатен виконувати основну функцію торгової марки, якщо середній споживач сприймає його не як позначення походження товарів чи послуг, а лише як політичний меседж.

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