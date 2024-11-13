Регулятор визнав сумнівним проєктом компанію, пов'язану з підсанкційним "Фрідом фінанс"
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п'ять кейсів, включно з Біржовим університетом, зареєстрованим у Києві.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Біржовий університет працює вже 2 роки та позиціює себе як єдиний в Україні навчальний центр із 5-рівневою системою курсів для інвесторів на фондовому ринку.
Окрім нього до списку також додані:
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST
- BQG-exs
- CRYPTOBO
- Stock Market Hub
Загалом у списку вже 373 сумнівні проєкти, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
У Нацкомісії нагадують потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, або через осіб, які вказують на недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Раніше ЕП вже писала про "Біржовий університет". Офіційно ця установа надає освітні послуги, проте фактично є посередником між українськими клієнтами та кіпрською компанією Freedom Finance Europe підсанкційного росіянина Тімура Турлова.
Зокрема, відділення "Біржового університету" знаходиться у тому ж приміщенні, де раніше розташовувалося відділення підсанкційного брокера "Фрідом фінанс Україна".
За даними YouControl, нею керує фінансовий директор "Фрідому Фінансу України" Руслан Ісмайлов. Власницею компанії є Анастасія Острецька, керівниця відділу маркетингу "Фрідому фінансу України".
Сам університет до грудня 2022 року мав назву "Навчальний центр Фрідом Фінанс".
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