Податкова виписала рекордну кількість штрафів для ФОПів, що працюють з акцизним товаром

У 2024 році Державна податкова служба провела 16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизним товаром, за якими нарахувала штрафів на 9,5 млн грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

За результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами, наклали ще 8983 штрафних санкції. Це рекордна кількість за останні п’ять років.

Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівнюючи з 2021 роком, та склала 14 700 грн.

Реклама:

Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПів, щоб перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій тощо.

Для порівняння: у 2020-2021 роках в середньому ухвалювалося 5800 рішень на рік, водночас загальна сума санкцій становила 210 млн грн. Минулоріч кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у 1,5 раза.

Камеральні перевірки ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та мають виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків.

Реклама:

У 2023 році податкова зафіксувала найбільшу суму узгоджених штрафів за результатами камеральних перевірок – 21,96 млн грн, що у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році.

Найбільша кількість камеральних перевірок за останні пʼять років була проведена у 2020 році – 33 882. Проте у 2021 році їхня кількість знизилася у 1,7 раза, а сума штрафних санкцій зросла у 1,6 раза – до 14,57 млн грн.