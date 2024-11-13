Мінфін залучив 1,35 мільярда доларів гранту від США

Україна отримала грант від Сполучених Штатів обсягом 1,35 млрд дол. Разом з цим міжнародне пряме фінансування бюджету з початку великої війни перевищило 100 млрд дол.

Про це повідомляє Мінфін.

Залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

У 2024 році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд дол, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд дол.

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Зазначається, що уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Ці кошти було перераховано до Держбюджету України через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд дол. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

13 листопада міжнародне пряме фінансування бюджету України з початку повномасштабної війни перевищило 100 млрд дол, зазначив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

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