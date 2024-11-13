Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 13 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 8 копійок, євро подешевшав на 5 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,37 грн, євро – 43,94 грн (на 12 листопада долар - 41,29 грн, євро – 43,99 грн).

На 10:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,70 – 41,75 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,35 – 44,55 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,20 - 41,70 грн (курс на 12 листопада – 41,15 - 41,64 грн);

Євро – 44,00 - 44,60 грн (курс на 12 листопада – 44,10 - 44,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,10 - 41,60 грн;

Укрсиббанк – 41,10 - 41,68 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.