Інтегруйте ШІ в роботу з новим курсом "ШІ для продуктивності" від Google

Google відкриває реєстрацію на новий безкоштовний курс "ШІ для продуктивності", який навчить використовувати штучний інтелект в професійній діяльності та особистому житті. Курс допоможе ефективніше вирішувати щоденні завдання, звільнити час для стратегічних питань та економити до 2 годин щодня.

Курс "ШІ для продуктивності" є частиною безкоштовної платформи для вивчення ШІ від Google, створеної у межах довгострокової співпраці з Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, а також за інформаційної підтримки платформи Дія.Освіта.

Навчання буде корисним для тих, хто не хоче відставати від технологічних трендів: спеціалістів, керівників та власників бізнесу, маркетологів, менеджерів з продажів, HR-фахівців та інших професіоналів. Отримані знання допоможуть використовувати ШІ для роботи з великими обсягами інформації та даними, для професійної підтримки, для пошуку та розвитку ідей.

Курс складається з вступного вебінару (наживо онлайн) та 9 концентрованих коротких відеоуроків, тривалістю до 15 хвилин. Відео можна дивитись у записі у зручному для себе темпі. Більше деталей про курс на сайті.

Під час навчання на курсі "ШІ для продуктивності" учасники дізнаються про можливості та обмеження ШІ, а також як штучний інтелект допоможе більш ощадливо витрачати час. Також учасники зможуть навчитися на практиці будувати ефективні підказки для того, аби пояснити чатботам на основі штучного інтелекту, що потрібно зробити. Крім того, на курсі детально розберуть різні інструменти на основі ШІ, щоб учасники могли інтегрувати їх задля особистої продуктивності, ефективності команди, бізнесу, кібербезпеки, роботи та навчання.

Курс розроблений у співпраці із експертами компаній Roosh, AI HOUSE та SET University.

Перегляд відеоуроків буде доступний одразу після реєстрації за посиланням.

Чому варто записатися на цей курс?

Практичний підхід : Курс не просто дає теоретичні знання про ШІ, але також навчає на реальних прикладах та кейсах використання ШІ у повсякденній роботі. Учасники навчаться працювати з такими інструментами, як Google Gemini, Claude, ChatGPT, застосовуючи їх для підвищення продуктивності на конкретних прикладах у різних сферах.



Економія часу: Після коротких відео стане зрозуміліше, як використовувати ШІ для ефективного розвʼязання робочих задач.



Експертність : Курс розроблений фахівцями із Google та інших компаній з багаторічним досвідом у використанні штучного інтелекту в бізнесі. Також можна буде поставити запитання спікерам під час сесій наживо.



Додаткові матеріали: Кожен учасник отримає перелік інструментів та підказок для щоденного використання ШІ у вигляді воркбуку. Конкретні інструкції, шаблони та поради без води, як інтегрувати ШІ у вашу роботу вже зараз.



Реальні результати : Учасники дізнаються, як компанії вже використовують ШІ для підвищення ефективності, та як можна застосувати ці підходи у своїй сфері.

Після завершення курсу учасники зможуть:

Скоротити час на рутинні завдання завдяки автоматизації за допомогою ШІ.





Підвищити продуктивність команди , застосовуючи ШІ для організації процесів та аналізу даних.





Приймати більш зважені рішення , використовуючи аналітичні інструменти ШІ для прогнозування та планування.

Дізнатися більше деталей та зареєструватися на курс можна на сайті.

ШІ стає потужним інструментом для тих, хто прагне працювати розумніше, а не більше.

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти на платформі за посиланням.