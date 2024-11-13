Нафта дорожчає через дефіцит пропозиції, але слабкий попит обмежує зростання

Ціни на нафту зросли на ознаках короткострокового дефіциту пропозиції, але залишилися біля найнижчого рівня за два тижні.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 17 центів, або на 0,24%, до 72,06 долара за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 14 центів, або на 0,21%, до 68,26 долара.

Повідомляється, що падіння прогнозів попиту і слабкість в Китаї, головному споживачеві, продовжували тиснути на ринкові настрої.

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Минулого тижня ФРС знизила облікову ставку на чверть відсоткового пункту до діапазону 4,50%-4,75%. Зниження процентних ставок зазвичай стимулює економічну активність та попит на енергоносії.

Аналітики, опитані Reuters, в середньому оцінили, що запаси нафти зросли приблизно на 100 тис барелів за тиждень до 8 листопада.

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Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 та 2025 році, приділивши особливу увагу Китаю, Індії та іншим регіонам, що стало четвертим поспіль переглядом прогнозу у бік зниження.