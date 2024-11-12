У Netflix заявили про збільшення рекламного рівня до 70 мільйонів користувачів

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У вівторок компанія Netflix повідомила, що її рекламний рівень досяг 70 мільйонів щомісячних активних користувачів по всьому світу, що майже вдвічі більше, ніж шість місяців тому.

Про це повідомляє Reuters.

Політика підписок Netflix передбачає наявність дешевших підписок, які передбачають рекламу та дорожчих підписок, які її не мають. Підписка з рекламою коштує 6,99 дол на місяць у США, тоді як найдешешва підписка без реклами коштує 15,49 дол на місяць.

Збільшення кількості користувачів з рекламою пояснюють пошуком дешевших варіантів підписок.

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На користувачів Netflix, що мають рекламу припадає більше половини всіх нових підписок на Netflix у регіонах, де він доступний.

У травні кількість активних користувачів у світі за ци тарифним планом сягнула 40 мільйонів щомісяця.

Деякі аналітики раніше пропонували Netflix підвищити ціни на свої безрекламні варіанти, щоб підштовхнути клієнтів до рівня з рекламою, оскільки він зазвичай приносить більший дохід на користувача.

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Netflix не надає детальної інформації про фінансові показники тарифного плану з підтримкою реклами і не очікує, що він стане основним драйвером зростання до 2026 року. Ціни на цей рівень залишаються незмінними з моменту його запуску наприкінці 2022 року.

Компанія також заявила, що Канада стала першою країною, яка працює виключно на рекламних технологіях Netflix. Компанія має намір розгорнути цю технологію по всьому світу протягом 2025 року.